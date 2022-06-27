ХК «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ником Эбертом

15.24 Вторник, 5 июля 2022
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил односторонний контракт с защитником Ником Эбертом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Соглашение «Автомобилиста» с 28-летний хоккеистом рассчитано на два года. Предыдущие два сезона Ник Эберт провел в шведском «Эребру».

Отмечается, что Ник Эберт становился чемпионом ОХЛ и АХЛ. За карьеру в АХЛ защитник набрал 67 очков в 210 играх, а в шведской хоккейной лиге на его счету 86 очков в 141 матче.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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