ХК «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ником Эбертом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил односторонний контракт с защитником Ником Эбертом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Соглашение «Автомобилиста» с 28-летний хоккеистом рассчитано на два года. Предыдущие два сезона Ник Эберт провел в шведском «Эребру».Отмечается, что Ник Эберт становился чемпионом ОХЛ и АХЛ. За карьеру в АХЛ защитник набрал 67 очков в 210 играх, а в шведской хоккейной лиге на его счету 86 очков в 141 матче.