ХК «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ником Эбертом
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил односторонний контракт с защитником Ником Эбертом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Соглашение «Автомобилиста» с 28-летний хоккеистом рассчитано на два года. Предыдущие два сезона Ник Эберт провел в шведском «Эребру».
Отмечается, что Ник Эберт становился чемпионом ОХЛ и АХЛ. За карьеру в АХЛ защитник набрал 67 очков в 210 играх, а в шведской хоккейной лиге на его счету 86 очков в 141 матче.
Соглашение «Автомобилиста» с 28-летний хоккеистом рассчитано на два года. Предыдущие два сезона Ник Эберт провел в шведском «Эребру».
Отмечается, что Ник Эберт становился чемпионом ОХЛ и АХЛ. За карьеру в АХЛ защитник набрал 67 очков в 210 играх, а в шведской хоккейной лиге на его счету 86 очков в 141 матче.
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