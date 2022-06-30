В Свердловской области подтвердили еще 91 случай коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболел еще 91 человек. Всего в регионе зафиксирован 448 131 случай COVID-19.По выздоровлению выписали еще 96 пациентов. Общее число вылечившихся – 435 839.За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.