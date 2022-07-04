На 1,5 миллиона квадратных метров увеличится микрорайон Солнечный в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на 1,5 миллиона квадратных метров увеличится микрорайон Солнечный. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.На международной промышленной выставке «Иннопром» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и президент ГК «Эталон» Геннадий Щербина подписали соглашение о развитии микрорайона.За счет строительства «Лицейского квартала» будут расширены границы микрорайона. В квартале будут лицей на 1,2 тысячи мест, детский сад на 300 мест и крупнейший на Урале Центр художественной и эстетической гимнастики. Кроме того, в планах есть и строительство трамвайной ветки в Солнечный.Ожидается, что микрорайон Солнечный после реализации проекта увеличится более чем на 1,5 миллиона квадратных метров.