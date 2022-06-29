Подписано соглашение о создании наземного метро в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников заключили соглашение о создании наземного метро.
Речь идет о 31 километре железнодорожной дороги, соединяющий 15 остановок: ж/д вокзал, Деревня Универсиады, Екатеринбург-Экспо, «Сима-Ленд», аэропорт Кольцово и другие. Планируется, что Новокольцовским маршрутом смогут пользоваться более 17 миллионов человек в год.
Для реализации проекта будет проложено около 7,5 километра рельсов и реконструирован значительный участок существующей железной дороги. В создании маршрута планируется задействовать федеральные средства в рамках проекта «Мобильный город» и деньги Свердловской области, ОАО «РЖД» и Екатеринбурга.
Ожидается, что РЖД завершит разработку технико-экономического обоснования и начнет составлять проектную документацию до конца 2022 года.
Речь идет о 31 километре железнодорожной дороги, соединяющий 15 остановок: ж/д вокзал, Деревня Универсиады, Екатеринбург-Экспо, «Сима-Ленд», аэропорт Кольцово и другие. Планируется, что Новокольцовским маршрутом смогут пользоваться более 17 миллионов человек в год.
Для реализации проекта будет проложено около 7,5 километра рельсов и реконструирован значительный участок существующей железной дороги. В создании маршрута планируется задействовать федеральные средства в рамках проекта «Мобильный город» и деньги Свердловской области, ОАО «РЖД» и Екатеринбурга.
Ожидается, что РЖД завершит разработку технико-экономического обоснования и начнет составлять проектную документацию до конца 2022 года.
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