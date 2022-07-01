Жители Екатеринбурга примут участие в создании арт-объекта на Добролюбова

– «Город рисует сам себя» – важная практика, которая позволяет вовлечь людей в творческий процесс. Через совместную работу жители города взаимодействуют с окружающей средой и влияют на позитивные изменения вокруг. Так человек меняет отношение к месту, в котором живёт и начинает относиться к нему с заботой и любовью. А еще «Город рисует сам себя» – это всегда праздник. Много краски и много веселья, – отметила руководитель фестиваля STENOGRAFFIA Анна Клец.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В это воскресенье, 10 июля, в Екатеринбурге в рамках фестиваля STENOGRAFFIA состоится проект «Город рисует сам себя». Горожан приглашают поучаствовать в создании арт-объекта на улице Добролюбова, 3.Проект состоит из нескольких этапов. В ночь с 9 на 10 июля художники сделают разметку по контурам. А 10 июля в 13:00 команда STENOGRAFFIA и МОТИВ выдадут участникам краски и другие инструменты. Каждый желающий сможет присоединиться к раскрашиванию стены. Площадь арт-объекта составит 170 квадратных метров.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, эскиз для проекта создала художница Тина Прохорова. Тема эскиза пока держится в тайне, чтобы екатеринбуржцы сами разгадали, что зашифровано в красочном послании.