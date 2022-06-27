Самый большой выставочный зал появится в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Малышева, 36 появится самый большой в городе выставочный зал. Его площадь составит 650 квадратных метров, сообщает E1.RU со ссылкой на Музей изобразительных искусств.Как рассказали в пресс-службе ЕМИИ, выставочный зал будет дополнением центра «Эрмитаж-Урал». Попасть в него можно будет через постоянную экспозицию западноевропейского искусства, располагающуюся на втором этаже.Пространство Большого выставочного зала посветят крупным выставочным проектам, в частности, в сфере современного искусства.«Музей ищет партнеров, которые помогут с приведением зала в порядок, так как своих средств не хватает, чтобы запуститься в этом году», – добавили в пресс-службе ЕМИИ.