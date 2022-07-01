В Краснотурьинске может появиться гигантский портрет изобретателя радио
Общество
Фото: ВК-группа «Вечерний Краснотурьинск»
Среди жителей Краснотурьинска начался опрос о том, нужно ли украшать один из 4-этажных домов на улице Попова огромным, во всю стену портретом изобретателя радио. Опрос проходит онлайн в ВК-группе «Вечерний Краснотурьинск».
Идея украсить изображением известного физика и электротехника, профессора Александра Попова фасад дома №27 на улице, названной в его честь, принадлежит местной художнице Юлии Белоусовой. Эскиз монументальной фрески уже создан. Нашёлся и меценат, готовый оплатить работу и расходные материалы. Дело остаётся за малым — узнать, не вызовет ли появление такого уличного искусства у самих краснотурьинцев.
Молодая художница Юлия Белоусова с отличием окончила Краснотурьинское художественное училище по специальности живопись. После этого дополнительно училась в мастерской известного художника Николая Блохина в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина и Санкт-петербургский университет имени Герцена. В 2012-м году стала членом Союза художников России и Международной ассоциации ЮНЕСКО. Чаще всего из-под её пера выходят пейзажи и натюрморты, отличающиеся нежностью тонов и линий в изображении.
Идея украсить изображением известного физика и электротехника, профессора Александра Попова фасад дома №27 на улице, названной в его честь, принадлежит местной художнице Юлии Белоусовой. Эскиз монументальной фрески уже создан. Нашёлся и меценат, готовый оплатить работу и расходные материалы. Дело остаётся за малым — узнать, не вызовет ли появление такого уличного искусства у самих краснотурьинцев.
Молодая художница Юлия Белоусова с отличием окончила Краснотурьинское художественное училище по специальности живопись. После этого дополнительно училась в мастерской известного художника Николая Блохина в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина и Санкт-петербургский университет имени Герцена. В 2012-м году стала членом Союза художников России и Международной ассоциации ЮНЕСКО. Чаще всего из-под её пера выходят пейзажи и натюрморты, отличающиеся нежностью тонов и линий в изображении.
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