Фестиваль «Не Темно» поучит уральских художников осмыслять контекст Екатеринбурга
Общество
Фото: ВК-группа фестиваля «Не темно»
С середины августа в Екатеринбурге стартует образовательная программа для художников, которая научит работать со световым оборудованием и осмыслять локальный контекст города. Её инициаторы — организаторы фестиваля «Не темно», который в этом году пройдёт уже в 10 раз.
Планируется, что за 11 недель учебного курса начинающие художники создадут новые шедевры современного искусства, которые будут включены в программу очередного фестиваля. Учителями выступят экскурсовод и краевед Татьяна Мосунова, куратор Уральского филиала ГЦСИ Женя Чайка, художник Игорь Маратканов. Оставить заявку на участие в образовательной программе от фестиваля «Не темно» можно онлайн, заполнив небольшую форму.
Фестиваль «Не темно» проводится в Екатеринбурге в самый короткий день года, то есть — в декабре. На улицах города в этот день появляются инсталляции с использованием различных осветительных приборов. Таким образом, главным «героем» фестиваля становится искусственный свет. В силу этой особенности, демонстрация световых инсталляций начинается с наступлением сумерек.
Планируется, что за 11 недель учебного курса начинающие художники создадут новые шедевры современного искусства, которые будут включены в программу очередного фестиваля. Учителями выступят экскурсовод и краевед Татьяна Мосунова, куратор Уральского филиала ГЦСИ Женя Чайка, художник Игорь Маратканов. Оставить заявку на участие в образовательной программе от фестиваля «Не темно» можно онлайн, заполнив небольшую форму.
Фестиваль «Не темно» проводится в Екатеринбурге в самый короткий день года, то есть — в декабре. На улицах города в этот день появляются инсталляции с использованием различных осветительных приборов. Таким образом, главным «героем» фестиваля становится искусственный свет. В силу этой особенности, демонстрация световых инсталляций начинается с наступлением сумерек.
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