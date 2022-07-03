Между Екатеринбургом и Челябинском запустят скоростной поезд «Орлан»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали соглашение по повышению транспортной доступности между регионами.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, сейчас прорабатывается возможность организации железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и Челябинском на базе пригородных поездов.
В пресс-службе губернатора Челябинской области добавили, что между двумя городами будет курсировать «Орлан» с тремя вагонами.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, сейчас прорабатывается возможность организации железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и Челябинском на базе пригородных поездов.
В пресс-службе губернатора Челябинской области добавили, что между двумя городами будет курсировать «Орлан» с тремя вагонами.
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