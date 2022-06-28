Свердловская область заняла 42 место в рейтинге регионов России по качеству дорог
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла 42 место в рейтинге качества дорог среди регионов России. Рейтинг составляли эксперты РИА Новости.
По данным исследования, доля дорог, отвечающих нормативным требования, в Свердловской области составляет всего 49,6%.
Больше всего качественных дорог оказалось в Москве – 97,5%. Более 80% отвечающих норме дорог зафиксировано в ХМАО, Краснодарском Крае, Ингушетии и Челябинской области.
По данным исследования, доля дорог, отвечающих нормативным требования, в Свердловской области составляет всего 49,6%.
Больше всего качественных дорог оказалось в Москве – 97,5%. Более 80% отвечающих норме дорог зафиксировано в ХМАО, Краснодарском Крае, Ингушетии и Челябинской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Вредитель, прибывший с узбекскими сливами в Свердловскую область, оказался не под запретом
28 июня 2022
28 июня 2022
Еще 101 свердловчанин заболел коронавирусом
30 июня 2022
30 июня 2022