Свердловская область заняла 42 место в рейтинге регионов России по качеству дорог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла 42 место в рейтинге качества дорог среди регионов России. Рейтинг составляли эксперты РИА Новости.По данным исследования, доля дорог, отвечающих нормативным требования, в Свердловской области составляет всего 49,6%.Больше всего качественных дорог оказалось в Москве – 97,5%. Более 80% отвечающих норме дорог зафиксировано в ХМАО, Краснодарском Крае, Ингушетии и Челябинской области.