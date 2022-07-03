В Екатеринбург прилетел премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбург прилетел председатель российского правительства Михаил Мишустин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Свердловской области.Михаил Мишустин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром». Планируется, что он вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым будет обсуждать вопросы российско-казахстанского сотрудничества.