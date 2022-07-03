В Екатеринбург прилетел премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Общество
Фото: телеграм-канал Евгения Куйвашева
Сегодня в Екатеринбург прилетел председатель российского правительства Михаил Мишустин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Свердловской области.
Михаил Мишустин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром». Планируется, что он вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым будет обсуждать вопросы российско-казахстанского сотрудничества.
Михаил Мишустин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром». Планируется, что он вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым будет обсуждать вопросы российско-казахстанского сотрудничества.
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На «Иннопром-2022» обсудят вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества
03 июля 2022
03 июля 2022