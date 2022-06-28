Исторический сквер Екатеринбурга до ноября закрывают на реконструкцию
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Историческом сквере Екатеринбурга на этой неделе начинаются ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, кардинально сквер в центре уральской столицы не изменится. Задача ремонтных работ – обновить уже созданное: заменить все бетонные и частично гранитные плиты, сделать пандусы на лестницах, отремонтировать ступени около музея ИЗО, восстановить газоны и установить скамьи и урны.
Директор по развитию подрядной организации ООО «ЛЕВ» Валерий Сморыгин добавил, что работы по контракту должны завершиться к ноябрю этого года. К первому этапу подрядчик приступит 5-6 июля.
Стоимость ремонта Исторического сквера составляет 150 миллионов рублей. 53 миллиона из этой суммы выделили из областного бюджета, остальную сумму потратит муниципалитет.
По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, кардинально сквер в центре уральской столицы не изменится. Задача ремонтных работ – обновить уже созданное: заменить все бетонные и частично гранитные плиты, сделать пандусы на лестницах, отремонтировать ступени около музея ИЗО, восстановить газоны и установить скамьи и урны.
Директор по развитию подрядной организации ООО «ЛЕВ» Валерий Сморыгин добавил, что работы по контракту должны завершиться к ноябрю этого года. К первому этапу подрядчик приступит 5-6 июля.
Стоимость ремонта Исторического сквера составляет 150 миллионов рублей. 53 миллиона из этой суммы выделили из областного бюджета, остальную сумму потратит муниципалитет.
– Мы понимаем, что это любимое место отдыха горожан, но настоятельно просим воздержаться от прогулок в сквере на время работ. Ремонт будет происходить по обе стороны реки с использованием режущей техники, поэтому ходить тут будет небезопасно. Конечно, благоустраиваемую территорию ограничим запрещающими лентами, но мы все равно призываем граждан быть осторожными, — отметила Тамара Благодаткова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».