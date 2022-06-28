Исторический сквер Екатеринбурга до ноября закрывают на реконструкцию

– Мы понимаем, что это любимое место отдыха горожан, но настоятельно просим воздержаться от прогулок в сквере на время работ. Ремонт будет происходить по обе стороны реки с использованием режущей техники, поэтому ходить тут будет небезопасно. Конечно, благоустраиваемую территорию ограничим запрещающими лентами, но мы все равно призываем граждан быть осторожными, — отметила Тамара Благодаткова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Историческом сквере Екатеринбурга на этой неделе начинаются ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, кардинально сквер в центре уральской столицы не изменится. Задача ремонтных работ – обновить уже созданное: заменить все бетонные и частично гранитные плиты, сделать пандусы на лестницах, отремонтировать ступени около музея ИЗО, восстановить газоны и установить скамьи и урны.Директор по развитию подрядной организации ООО «ЛЕВ» Валерий Сморыгин добавил, что работы по контракту должны завершиться к ноябрю этого года. К первому этапу подрядчик приступит 5-6 июля.Стоимость ремонта Исторического сквера составляет 150 миллионов рублей. 53 миллиона из этой суммы выделили из областного бюджета, остальную сумму потратит муниципалитет.