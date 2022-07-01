На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» представят проект оптимизации закладочных работ на подземном руднике

«Проект уже реализован на подземном руднике АО «Сафьяновская медь». Там установлены десятки изолирующих перемычек, которые позволили непрерывно осуществлять закладку камер и обеспечить экономический эффект. Эта практика может быть распространена и на другие предприятия», – отмечается в проекте.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН», проводимой Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, будет представлен проект оптимизации закладочных работ на подземном руднике.Автор проекта – сотрудник АО «Уралмеханобр» Вера Белоногова предлагает изменить геомеханические требования к закладочной смеси для заполнения выработанных пространств, снизив ее прочность с 5 до 3 МПа. При этом формирование закладочного массива должно быть не послойным, как обычно, а монолитным. В таком случае потребуются усиленные изолирующие перемычки – железобетонные вместо бетонных.По расчетам, произведенным АО «Уралмеханобр», снижение прочности закладочной смеси позволит значительно сократить расход цемента. И даже с учетом затрат на возведение железобетонной перемычки и дополнительных трудозатрат экономия для одной камеры составит почти 1,9 млн рублей. В течение года на руднике осуществляется выемка десятков камер, поэтому общий экономический эффект будет выше.Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.Цель конференции – обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ – свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи – авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.