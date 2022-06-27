За сутки в Свердловской области зафиксировали 93 случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 93 случая коронавируса. Общее число заболевших – 448 040.
По данным оперштаба, госпитализировано еще три пациента. По выздоровлению выписали 90 человек. Всего вылечились 435 743 свердловчанина.
За последние сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
По данным оперштаба, госпитализировано еще три пациента. По выздоровлению выписали 90 человек. Всего вылечились 435 743 свердловчанина.
За последние сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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