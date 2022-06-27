За сутки в Свердловской области зафиксировали 93 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 93 случая коронавируса. Общее число заболевших – 448 040.По данным оперштаба, госпитализировано еще три пациента. По выздоровлению выписали 90 человек. Всего вылечились 435 743 свердловчанина.За последние сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.