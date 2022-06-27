АО «Уралэлектромедь» стало победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) стало победителем регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2020 года.Предприятие заняло первое место в номинации «За создание и развитие рабочих мест», второе место — в номинациях «За развитие кадрового потенциала» и «За развитие социального партнерства», третье место — в номинациях «За вклад социальных инвестиций и благотворительность» и «За формирование здорового образа жизни». Церемония награждения прошла в резиденции губернатора Свердловской области. От АО «Уралэлектромедь» на мероприятии присутствовал директор по работе с персоналом Дмитрий Галенковский.Оценка АО «Уралэлектромедь» дана по результатам реализации внутрикорпоративной политики, итогам деятельности в области охраны труда, формировании здорового образа жизни работников, развития социального партнерства в городах присутствия, а также комплекса других показателей за 2020 год.Достижению высокой эффективности в решении социальных задач и развитии социального партнерства способствует действующий коллективный договор, который неоднократно признавался лучшим в отрасли и гарантирует работникам дополнительную социальную защиту. Предприятие также обеспечивает благоприятные условия труда и отдыха, внедряет наукоемкие технологии и создает новые квалифицированные рабочие места.На «Уралэлектромеди» действует собственная система подготовки и обучения персонала за счет средств завода по программам, разработанным с учетом корпоративных профессиональных стандартов. В учебном центре АО «Уралэлектромедь» и Техническом университете УГМК ежегодно обучается более 10 тысяч работников.АО «Уралэлектромедь» осуществляет свою деятельность в трех городских округах Свердловской области: Верхняя Пышма, Кировград и поселок Верх-Нейвинский. Следуя политике социально-ответственного бизнеса, предприятие вносит весомый вклад в комплексное развитие этих территорий. Главная цель проводимой работы – повышение качества жизни, создание комфортной городской среды, благоприятной для проживания, работы, отдыха и самореализации.