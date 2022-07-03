Выставка «Иннопром» в Екатеринбург-ЭКСПО началась с больших пробок и очередей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 4 июля, в Екатеринбург-ЭКСПО стартует международная промышленная выставка «Иннопром». Выставка начинается с пробок и больших очередей.Как сообщает Накануне.RU, с раннего утра большая пробка образовалась на Новокольцовском тракте в сторону МВЦ «ЭКСПО». Также на входе в павильоны выстроились очереди из желающих посетить выставку.Страной-партнером «Иннопром-2022» стал Казахстан. Сегодня выставку должны посетить премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.