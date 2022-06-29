В Екатеринбурге ищут 48-летнего мужчину, пропавшего 30 июня
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 48-летнего Сергея Сергеева. С 30 июня его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области. Пропавший нуждается в медицинской помощи.
Мужчина ростом 168 см, худощавого телосложения. Волосы у него седые ёжиком, глаза голубые. Из особых примет шрам на левой щеке. В день пропажи был одет в чёрную куртку, в чёрно-сине-белую полосатую футболку, тёмно-синие джинсы и чёрные туфли и кепку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 168 см, худощавого телосложения. Волосы у него седые ёжиком, глаза голубые. Из особых примет шрам на левой щеке. В день пропажи был одет в чёрную куртку, в чёрно-сине-белую полосатую футболку, тёмно-синие джинсы и чёрные туфли и кепку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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