Свердловские спасатели продолжают рейды по набережным водоёмов региона
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловские спасатели продолжают патрулировать набережные водоёмов региона, чтобы напоминать его жителям о правилах безопасного поведения на воде. Отдыхающим также вручают тематические памятки.
«Особое внимание огнеборцы уделяют детям, которые проводят свои летние каникулы у воды. Ребятам разъясняют, что заходить в воду в необорудованных для этого местах может быть смертельно опасно», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Всего с начала лета в Свердловской области произошло 17 происшествий на воде, при которых погибли 14 человек, 4 из которых – дети.
«Особое внимание огнеборцы уделяют детям, которые проводят свои летние каникулы у воды. Ребятам разъясняют, что заходить в воду в необорудованных для этого местах может быть смертельно опасно», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Всего с начала лета в Свердловской области произошло 17 происшествий на воде, при которых погибли 14 человек, 4 из которых – дети.
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