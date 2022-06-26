Свердловские спасатели продолжают рейды по набережным водоёмов региона

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские спасатели продолжают патрулировать набережные водоёмов региона, чтобы напоминать его жителям о правилах безопасного поведения на воде. Отдыхающим также вручают тематические памятки.«Особое внимание огнеборцы уделяют детям, которые проводят свои летние каникулы у воды. Ребятам разъясняют, что заходить в воду в необорудованных для этого местах может быть смертельно опасно», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.Всего с начала лета в Свердловской области произошло 17 происшествий на воде, при которых погибли 14 человек, 4 из которых – дети.