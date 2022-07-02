В Свердловской области ищут 33-летнюю женщину, пропавшую 30 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Красноуфимском округе Свердловской области ищут 33-летнюю Диляру Михайлову из села Средний Бугалыш. С 30 июня 2022 года её местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Женщина ростом 165 см, плотного телосложения с короткими черно-бордовыми волосами и карими глазами. Была одета в синюю джинсовую ветровку, белую футболку, чёрные брюки и белые кроссовки. С собой у неё была сумка чёрного цвета.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.