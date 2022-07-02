В Свердловской области ищут 33-летнюю женщину, пропавшую 30 июня
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Красноуфимском округе Свердловской области ищут 33-летнюю Диляру Михайлову из села Средний Бугалыш. С 30 июня 2022 года её местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Женщина ростом 165 см, плотного телосложения с короткими черно-бордовыми волосами и карими глазами. Была одета в синюю джинсовую ветровку, белую футболку, чёрные брюки и белые кроссовки. С собой у неё была сумка чёрного цвета.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Женщина ростом 165 см, плотного телосложения с короткими черно-бордовыми волосами и карими глазами. Была одета в синюю джинсовую ветровку, белую футболку, чёрные брюки и белые кроссовки. С собой у неё была сумка чёрного цвета.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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