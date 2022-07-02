Фотографа екатеринбургского издания «It's My City» отпустили

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Фотографа екатеринбургского издания «It's My City» Сашу Зубковского отпустили из полиции. Он рассказал, что с ним побеседовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму по поводу арт-объект с портретом Владимира Путина.«Ко мне подошел эшник, попросил проехать на Фрунзе и дать объяснительную по поводу граффити с Путиным, потому что я приехал туда первым, провел там почти весь день. Ему нужна была информация, кого я там видел за все это время, чтобы расследовать», – приводят слова Зубковского «It's My City».Он объяснил силовикам, что приехал по редакционному заданию, как и другие журналисты. Когда спросили, где он был в ночь с 31 на 1, сказал, что дома. После этого его отпустили.