Фотографа екатеринбургского издания «It's My City» отпустили
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Фотографа екатеринбургского издания «It's My City» Сашу Зубковского отпустили из полиции. Он рассказал, что с ним побеседовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму по поводу арт-объект с портретом Владимира Путина.
«Ко мне подошел эшник, попросил проехать на Фрунзе и дать объяснительную по поводу граффити с Путиным, потому что я приехал туда первым, провел там почти весь день. Ему нужна была информация, кого я там видел за все это время, чтобы расследовать», – приводят слова Зубковского «It's My City».
Он объяснил силовикам, что приехал по редакционному заданию, как и другие журналисты. Когда спросили, где он был в ночь с 31 на 1, сказал, что дома. После этого его отпустили.
«Ко мне подошел эшник, попросил проехать на Фрунзе и дать объяснительную по поводу граффити с Путиным, потому что я приехал туда первым, провел там почти весь день. Ему нужна была информация, кого я там видел за все это время, чтобы расследовать», – приводят слова Зубковского «It's My City».
Он объяснил силовикам, что приехал по редакционному заданию, как и другие журналисты. Когда спросили, где он был в ночь с 31 на 1, сказал, что дома. После этого его отпустили.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».