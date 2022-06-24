В Екатеринбурге фотографа «It's My City» увезли в полицию
Общество
Фото: корреспондент Активатики
Фотографа екатеринбургского издания «It's My City» Сашу Зубковского увезли в полицию, в Центр по противодействию экстремизму на Фрунзе, 73а. Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей».
По словам сотрудника полиции в штатском, его увозят в отделение полиции из-за того, что он первым сфотографировал арт-объект с портретом Владимира Путина на шкафном регуляторном пункте газовых сетей в Екатеринбурге.
«Мы хотим зафиксировать данный факт. Вот и все. Не более того. Имеем право», – сказал правоохранитель в гражданской одежде.
Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», Сашу Зубковского доставили в Центр по противодействию экстремизму на Фрунзе 73а. К нему выехала адвокат Ирина Ручко, которая уже вернулась в Екатеринбург несмотря на то, что ряд СМИ писали на этой неделе о якобы её бегстве из России.
По словам сотрудника полиции в штатском, его увозят в отделение полиции из-за того, что он первым сфотографировал арт-объект с портретом Владимира Путина на шкафном регуляторном пункте газовых сетей в Екатеринбурге.
«Мы хотим зафиксировать данный факт. Вот и все. Не более того. Имеем право», – сказал правоохранитель в гражданской одежде.
Фото: корреспондент Активатики
Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», Сашу Зубковского доставили в Центр по противодействию экстремизму на Фрунзе 73а. К нему выехала адвокат Ирина Ручко, которая уже вернулась в Екатеринбург несмотря на то, что ряд СМИ писали на этой неделе о якобы её бегстве из России.
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