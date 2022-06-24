В Екатеринбурге фотографа «It's My City» увезли в полицию

Фото: корреспондент Активатики

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Фотографа екатеринбургского издания «It's My City» Сашу Зубковского увезли в полицию, в Центр по противодействию экстремизму на Фрунзе, 73а. Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей».По словам сотрудника полиции в штатском, его увозят в отделение полиции из-за того, что он первым сфотографировал арт-объект с портретом Владимира Путина на шкафном регуляторном пункте газовых сетей в Екатеринбурге.«Мы хотим зафиксировать данный факт. Вот и все. Не более того. Имеем право», – сказал правоохранитель в гражданской одежде.Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», Сашу Зубковского доставили в Центр по противодействию экстремизму на Фрунзе 73а. К нему выехала адвокат Ирина Ручко, которая уже вернулась в Екатеринбург несмотря на то, что ряд СМИ писали на этой неделе о якобы её бегстве из России.