В Екатеринбурге фотографа «It's My City» увезли в полицию

20.46 Суббота, 2 июля 2022
Общество
Фото: корреспондент Активатики
Фотографа екатеринбургского издания «It's My City» Сашу Зубковского увезли в полицию, в Центр по противодействию экстремизму на Фрунзе, 73а. Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей».

По словам сотрудника полиции в штатском, его увозят в отделение полиции из-за того, что он первым сфотографировал арт-объект с портретом Владимира Путина на шкафном регуляторном пункте газовых сетей в Екатеринбурге.

«Мы хотим зафиксировать данный факт. Вот и все. Не более того. Имеем право», – сказал правоохранитель в гражданской одежде.


Фото: корреспондент Активатики


Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», Сашу Зубковского доставили в Центр по противодействию экстремизму на Фрунзе 73а. К нему выехала адвокат Ирина Ручко, которая уже вернулась в Екатеринбург несмотря на то, что ряд СМИ писали на этой неделе о якобы её бегстве из России.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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21:24 Фотографа екатеринбургского издания «It's My City» отпустили
20:46 В Екатеринбурге фотографа «It's My City» увезли в полицию
20:05 В Екатеринбурге прошёл пикет в поддержку независимых СМИ
18:53 В Свердловской области ликвидировали покинутый посёлок Куртугуз
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16:25 В посёлке Верхние Серги ищут 61-летнюю женщину, пропавшую 29 июня
16:05 В екатеринбургском аэропорту Кольцово выросли цены на парковку
15:06 В Академическом районе Екатеринбурга 4 июля отключат горячую воду
14:07 Ради строительства дороги на Ольховку в Нижнем Тагиле вырубят более тысячи деревьев
12:59 Полиция задержала порядка 50 человек после проверки екатеринбургского бара
11:59 В Красноуфимском округе Свердловской области сгорел частный дом
10:51 В Екатеринбурге задержали объявленного в федеральный розыск гражданина
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19:33 За вывихнутый полицейскому палец житель Карпинска на 2 года отправится в колонию
19:05 В Краснотурьинске одновременно похоронили женщину и её новорожденную дочь
18:34 Задержанные за ограбление в Екатеринбурге студента из Египта юнцы предстанут перед судом
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