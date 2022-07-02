В Свердловской области ликвидировали покинутый посёлок Куртугуз

18.53 Суббота, 2 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области ликвидировали посёлок Куртугуз, расположенный на территории Богдановичского района. По данным издания «Октагон Урал», соответствующее постановление было принято на последнем заседании заксобрания региона.

По словам председателя думы Богдановича Юрия Гринберга, посёлок покинут с 1996 года. На сегодняшний день дома в Куртугузе находятся в непригодном для жизни состоянии. Против его упразднения никто не выступал.

Покинутый посёлок находится в 11 километрах на запад от Богдановича, а также в 62 километрах на восток от Екатеринбурга. Название Куртугуза, предположительно, произошло от одноименного озера, находящегося в 5 километрах от него.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:53 В Свердловской области ликвидировали покинутый посёлок Куртугуз
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