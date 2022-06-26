В посёлке Верхние Серги ищут 61-летнюю женщину, пропавшую 29 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 61-летнюю Ольгу Пузакову, жительницу посёлка Верхние Серьги. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 29 июня она ушла в лес и до сих пор не вернулась.Женщина ростом 156 см, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в синюю спортивную кофту, тёмно-синие джинсы и белые резиновые сапоги.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.