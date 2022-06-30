В екатеринбургском аэропорту Кольцово выросли цены на парковку
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту подняли цены на парковку. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцово.
Один час стоянки в зоне высадки/посадки теперь обойдется водителям в 800 рублей (ранее 500 рублей). Там по-прежнему можно находиться 15 минут бесплатно. Однако по истечению этого времени придется выплатить пени. Повторный въезд в течение того же часа будет стоить 500 рублей.
Такие меры были приняты в связи с увеличением числа нарушений правил пребывания в этой зоне.
Для встречающих и провожающих всё ещё остается зона краткосрочной парковки на привокзальной площади. Однако и там выросла цена стоянки до 300 рублей в час (ранее 200 рублей). Остановка более чем на три часа будет считаться уже посуточно и обойдется автовладельцу в 1200 рублей.
Один час стоянки в зоне высадки/посадки теперь обойдется водителям в 800 рублей (ранее 500 рублей). Там по-прежнему можно находиться 15 минут бесплатно. Однако по истечению этого времени придется выплатить пени. Повторный въезд в течение того же часа будет стоить 500 рублей.
Такие меры были приняты в связи с увеличением числа нарушений правил пребывания в этой зоне.
Для встречающих и провожающих всё ещё остается зона краткосрочной парковки на привокзальной площади. Однако и там выросла цена стоянки до 300 рублей в час (ранее 200 рублей). Остановка более чем на три часа будет считаться уже посуточно и обойдется автовладельцу в 1200 рублей.
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