В екатеринбургском аэропорту Кольцово выросли цены на парковку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту подняли цены на парковку. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцово.Один час стоянки в зоне высадки/посадки теперь обойдется водителям в 800 рублей (ранее 500 рублей). Там по-прежнему можно находиться 15 минут бесплатно. Однако по истечению этого времени придется выплатить пени. Повторный въезд в течение того же часа будет стоить 500 рублей.Такие меры были приняты в связи с увеличением числа нарушений правил пребывания в этой зоне.Для встречающих и провожающих всё ещё остается зона краткосрочной парковки на привокзальной площади. Однако и там выросла цена стоянки до 300 рублей в час (ранее 200 рублей). Остановка более чем на три часа будет считаться уже посуточно и обойдется автовладельцу в 1200 рублей.