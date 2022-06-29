В Академическом районе Екатеринбурга 4 июля отключат горячую воду

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Академическом районе на несколько дней отключат горячую воду. Об этом сообщает УК «Академический». Отключение горячего водоснабжения запланировано на утро 4 июля.С этого дня на магистральных сетях поставщика будут проводиться ремонтные работы.«Во время прошедших опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили слабые места на тепломагистрали. Было принято решение приступить к ремонтным работам, чтобы не допустить аварийных ситуаций во время отопительного сезона», – рассказали в управляющей компании.Горячее водоснабжение обещают восстановить к вечеру 8 июля.