В Свердловской области ищут 46-летнего мужчину, пропавшего 1 июля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Талицком городском округе ищут 46-летнего Михаила Чусовитина из деревни Буткинское озеро. Вчера он ушёл в лес и не вернулся.Мужчина ростом 165 см, нормального телосложения, с лысиной и голубыми глаза. Одежда, в которой был пропавший, неизвестно. Об этом сообщает «ЛизаАлерт» Свердловской области.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.