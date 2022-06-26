В Свердловской области ищут 46-летнего мужчину, пропавшего 1 июля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в Талицком городском округе ищут 46-летнего Михаила Чусовитина из деревни Буткинское озеро. Вчера он ушёл в лес и не вернулся.
Мужчина ростом 165 см, нормального телосложения, с лысиной и голубыми глаза. Одежда, в которой был пропавший, неизвестно. Об этом сообщает «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 165 см, нормального телосложения, с лысиной и голубыми глаза. Одежда, в которой был пропавший, неизвестно. Об этом сообщает «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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