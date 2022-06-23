Тепличное хозяйство и козью ферму в Свердловской области посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 июля, в рамках рабочего визита в Свердловскую область министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил уникальные площадки АО «Тепличное» – инновационный тепличный комбинат и ферму коз альпийской породы.Дмитрий Патрушев в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева и гендиректора УГМК Андрея Козицына осмотрел теплицы пятого поколения с технологией управления микроклиматом «Ультра Клима». Мощности инновационного тепличного комбината площадью более 24 га позволяют закрывать до 40% потребностей Свердловской области в огурцах и томатах и полностью обеспечивать его зеленью.Кроме того, комплекс оснащен системой круглогодичного досвечивания и двумя энергоцентрами с общей мощностью 44 МВт. Современные технологии позволяют поставлять на прилавки свежую овощную продукцию без сезонных перерывов. В год здесь выращивают более 23 тысяч тонн томатов, огурцов и зелени.Комбинат построили и ввели в эксплуатацию в 2017-2018 годах. Объем инвестиций составил порядка восьми миллиардов рублей, из них более 1,3 миллиарда рублей выделены предприятию в качестве государственной поддержи.Следующим пунктом маршрута гостей стала ферма на 800 дойных коз альпийской породы. Хозяйство, начавшее свою работу в 2016 году при поддержке областного бюджета, ежегодно производит 880 тонн молока, из которого на Урале изготавливают мягкие сыры. Ферма оборудована современными линиями приготовления и раздачи кормов, а также доильным залом типа «карусель».