Из центра Екатеринбурге перенесут мурал с Александром Невским
Общество
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
В Екатеринбурге мурал с Александром Невским, расположенный на доме №13 на улице 8 Марта, перенесут в другое место. Об этом сообщили организаторы фестиваля STENOGRAFFIA.
Для мурала организаторы подобрали новую поверхность около Александро-Невского собора и обратились к художнику Кириллу Ведерникову, чтобы он сделал эскиз в иконописном стиле. Когда в выбранном доме завершатся ремонтные работы, этот проект начнут реализовывать.
А на улице 8 Марта, 13 вместо изображения Александра Невского появится работа команды SPEKTR.
Для мурала организаторы подобрали новую поверхность около Александро-Невского собора и обратились к художнику Кириллу Ведерникову, чтобы он сделал эскиз в иконописном стиле. Когда в выбранном доме завершатся ремонтные работы, этот проект начнут реализовывать.
– Мы всегда действуем из любви к городскому пространству. Для нас важно, чтобы уличное искусство сочеталось с контекстом среды, в которую оно помещено, – поясняет организатор фестиваля Анна Клец.
А на улице 8 Марта, 13 вместо изображения Александра Невского появится работа команды SPEKTR.
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