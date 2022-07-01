Из центра Екатеринбурге перенесут мурал с Александром Невским

– Мы всегда действуем из любви к городскому пространству. Для нас важно, чтобы уличное искусство сочеталось с контекстом среды, в которую оно помещено, – поясняет организатор фестиваля Анна Клец.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мурал с Александром Невским, расположенный на доме №13 на улице 8 Марта, перенесут в другое место. Об этом сообщили организаторы фестиваля STENOGRAFFIA.Для мурала организаторы подобрали новую поверхность около Александро-Невского собора и обратились к художнику Кириллу Ведерникову, чтобы он сделал эскиз в иконописном стиле. Когда в выбранном доме завершатся ремонтные работы, этот проект начнут реализовывать.А на улице 8 Марта, 13 вместо изображения Александра Невского появится работа команды SPEKTR.