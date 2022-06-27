В Екатеринбурге автоинспекторы вновь ловят пьяных водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 по 3 июля вновь проходит рейд «Стоп-контроль». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Автоинспекторы в ходе рейда будут ловить водителей, которые ездят в состоянии опьянения, лишенных права управления или не имеющих такого права.
За пять месяцев этого года по вине пьяных водителей произошло 22 ДТП, в которых погибли пять человек и еще 38 – получили травмы.
Автоинспекторы в ходе рейда будут ловить водителей, которые ездят в состоянии опьянения, лишенных права управления или не имеющих такого права.
За пять месяцев этого года по вине пьяных водителей произошло 22 ДТП, в которых погибли пять человек и еще 38 – получили травмы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».