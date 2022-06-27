В Екатеринбурге автоинспекторы вновь ловят пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 по 3 июля вновь проходит рейд «Стоп-контроль». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы в ходе рейда будут ловить водителей, которые ездят в состоянии опьянения, лишенных права управления или не имеющих такого права.За пять месяцев этого года по вине пьяных водителей произошло 22 ДТП, в которых погибли пять человек и еще 38 – получили травмы.