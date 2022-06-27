Екатеринбуржцев просят не выбрасывать в контейнеры для сортируемых отходов игрушки для взрослых

– В каждом городе есть какие-то фонды и пункты приёма старых и ненужных вещей, специальные точки для благотворительного сбора при храмах. В них в том числе часто принимают и детские игрушки, которые потом направляют в детские дома, малообеспеченным семьям. Поэтому мы рекомендуем находить такие пункты и сдавать старые и ненужные игрушки туда – фактически это дарит им вторую жизнь. В противном случае эти вещи отправятся на полигон, – отмечают в «Спецавтобазе».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На мусоросортировочном комплексе «Широкореченский» в Екатеринбурге сотрудники «Спецавтобазы» обнаружили интересные находки – резинового бегемота и игрушки для взрослыхИнтересные находки обнаружили, когда анализировали, какие отходы выбрасывают жители микрорайона Солнечный в контейнеры для сортируемого мусора. По словам специалиста по морфологии мусоросортировочного комплекса, в трехстах килограмма мусора нашли большого резинового бегемота и несколько игрушек для взрослых.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», все находки были резиновыми, поэтому не могли отправиться на переработку, так как компаний, принимающих такие отходы, в Екатеринбурге нет. На МСК «Широкореченский» временно также не отбирают и пластиковые игрушки.