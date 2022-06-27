В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 98 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 98 случаев коронавируса. Общее число заболевших – 447 764.По выздоровлению выписали 99 пациентов. Всего вылечились 435 462 человека.В регионе за сутки не зарегистрировано летальных исходов.