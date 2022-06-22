Нижний Тагил бьёт антирекорды по смертности и рождаемости

21.12 Четверг, 30 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Глава Администрации города Нижний Тагил Владислав Пинаев опубликовал «Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления». «Достижения», если судить по цифрам из «Доклада» даже не нулевые, а отрицательные. По крайней мере, что касается смертности и рождаемости среди горожан.

По итогам 2021-го года выяснилось, что поставлен антирекорд по рождаемости среди жителей Нижнего Тагила. Всего в городе за 12 месяцев родилось 2 949 малышей, и это даже меньше, чем в позапрошлом году (а ведь и тогда этот показатель не радовал, зафиксировав 3043 новорождённых). Второй антирекорд, поставленный Нижним Тагилом в прошлом году, — смертность. Она выросла более, чем на 1000 человек и составила 7076 смертей за 12 месяцев 2021-го года. Соответственно, в городе и убыль населения тоже стала рекордной — превышение смертности над рождаемостью составило 4 127 человек (в 2020-м году — 3 078 человек).

Сам глава «рекордно убывающего» города связывает печальные показатели как с естественной, так и с миграционной убылью населения.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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