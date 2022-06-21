В Екатеринбурге презентуют графический роман по мотивам сказов Павла Бажова



Фото предоставлено организаторами

– Мы знаем, что большая часть скажет: «А, Бажов! Когда-то в детстве его сказки читал!», – говорит театральный критик и пиар-менеджер театра «Шарманка» Ксения Альпинская. – На самом деле это не сказки, а трансформация и адаптация славянской мифологии, собранной по крупицам. Изначально Бажов показал огромный пласт легенд, причем все эти мифы были совсем не детскими, они довольно страшные, просто их сейчас представляют как добрые сказки. И идея автора проекта именно в том, чтобы молодежь могла по-новому взглянуть на героев славянских легенд. Чтобы у молодой аудитории возник интерес к чтению произведений Бажова, роман выполнен в формате графического комикса.



Фото предоставлено организаторами

– Любовь к Бажову созрела у меня в зрелом возрасте, когда Гоша Григорьев, заведующий Домом-музеем П.П. Бажова, позвал наш театр сделать спектакль по сказам в саду музея. Тогда-то я и стала изучать его творчество и судьбу. Мы сделали с тех пор много театральных и музыкальных проектов по творчеству П.П. И сейчас, я по-настоящему, могу сказать, что люблю и удивляюсь творению Бажова. Он для меня как «уральский Эдгар По»: и страшный, и мистический, и волшебный, и жестокий. Чтобы привлечь интерес молодежи к Бажову, нужно качественно, талантливо и актуально подойти к визуальной форме подачи его материала, – рассказала автор идеи и художественный руководитель проекта Лариса Абашева.



Фото предоставлено организаторами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 11 июля в парке Литературного квартала пройдет презентация первого в России романа-комикса по мотивам сказов великого писателя Павла Бажова.Проект получил название «ПП Бажов». Это графический роман-энциклопедия, основанный на биографии и творчестве писателя-фольклориста Павла Петровича Бажова. Роман создан при поддержке Росмолодежи, фабрики разработки программного обеспечения UDV, Объединенного музея писателей Урала и театра «Шарманка».Произведение состоит из пяти частей: «Предисловие», «Судьба ПП», «Сказы», «Фанфики», «Бэкстейдж» (не вошедшие в основную концепцию работы, эскизы, тексты). Над проектом в течение 1,5 лет работала авторская группа в составе 29 человек, среди которых художники-комиксисты, литературные редакторы, прозаики и поэты.В издании графического романа помогла группа компания UDV. Так как книга смогла выйти в свет не только в электронном, но и печатном издании, «ПП Бажов» станет наследием библиотек Екатеринбурга и Свердловской области.