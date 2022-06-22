В село Кадниково из Екатеринбурга к Сабантую запустят дополнительные автобусы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В селе Кадниково на территории загородного клуба «Белая лошадь» в это воскресенье, 3 июля, пройдет областной Сабантуй. В день праздника из Екатеринбурга в село будут курсировать дополнительные автобусы.
Обычно до села можно добраться автобусом № 133 «Екатеринбург – Двуреченск», который едет через Кадниково. В день праздника автобус поедет из села с 06:28, а с автовокзала «Южный» – 07:40. В усиленном режиме перевозки стартуют с 09:00 и продлятся до 19:00. Интервал движения автобусов составит 30 минут при пиковых нагрузках и 60 минут в «межпиковое» время.
Всего на маршруте в праздник будет работать четыре автобуса большого и среднего класса. Также предусмотрен один автобус в резерве.
Также к Сабантую подготовили временную схему дорожного движения, которой, в частности, предусмотрены стоянки на несколько тысяч автомобилей.
Обычно до села можно добраться автобусом № 133 «Екатеринбург – Двуреченск», который едет через Кадниково. В день праздника автобус поедет из села с 06:28, а с автовокзала «Южный» – 07:40. В усиленном режиме перевозки стартуют с 09:00 и продлятся до 19:00. Интервал движения автобусов составит 30 минут при пиковых нагрузках и 60 минут в «межпиковое» время.
Всего на маршруте в праздник будет работать четыре автобуса большого и среднего класса. Также предусмотрен один автобус в резерве.
Также к Сабантую подготовили временную схему дорожного движения, которой, в частности, предусмотрены стоянки на несколько тысяч автомобилей.
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