В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Бишкека в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. В самолете сработала сигнализация о возможной неисправности навигации. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Екатеринбурге, чтобы выяснить характер технической неполадки.
На борту лайнера находились 180 человек, никто из них не пострадал.
Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. В самолете сработала сигнализация о возможной неисправности навигации. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Екатеринбурге, чтобы выяснить характер технической неполадки.
На борту лайнера находились 180 человек, никто из них не пострадал.
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