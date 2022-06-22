В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Бишкека в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает ТАСС.Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. В самолете сработала сигнализация о возможной неисправности навигации. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Екатеринбурге, чтобы выяснить характер технической неполадки.На борту лайнера находились 180 человек, никто из них не пострадал.