Движение по переулку Отпускников в Екатеринбурге закроют до октября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Отпускников. Речь идет об участке от улицы Алтайской до Рощинской в районе дома № 74.Ограничения будут действовать с 20 июля по 1 октября. Перекрытие связано со строительством улицы Рощинской на участке от Молодогвардейцев до Химмашевской.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.