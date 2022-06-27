Движение по переулку Отпускников в Екатеринбурге закроют до октября
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Отпускников. Речь идет об участке от улицы Алтайской до Рощинской в районе дома № 74.
Ограничения будут действовать с 20 июля по 1 октября. Перекрытие связано со строительством улицы Рощинской на участке от Молодогвардейцев до Химмашевской.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Ограничения будут действовать с 20 июля по 1 октября. Перекрытие связано со строительством улицы Рощинской на участке от Молодогвардейцев до Химмашевской.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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