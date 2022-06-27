Среднеуральский медеплавильный завод стал лауреатом премии «Экотех-лидер 2022»



Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) победил в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» за строительство паротурбинной установки для использования парового потенциала котлов-утилизаторов печей Ванюкова.Церемония награждения проходила 28 июня в Москве. Лауреатами Национальной премии «Экотех-лидер 2022» в области экологических технологий стали 28 компаний. Всего на конкурс поступило свыше 100 заявок из 85 регионов России. Данная премия вручается второй год подряд.Председатель экспертного совета премии «Экотех-лидер 2022» Сергей Алексеев рассказал, что при выборе победителей экспертный совет руководствовался критериями новизны, социальной и экономической значимости проекта, а также эффективностью с точки зрения охраны окружающей среды.Напомним, паротурбинная установка была торжественно открыта в декабре прошлого года. Она вырабатывает электроэнергию и тепло за счет пара, получаемого при производстве черновой меди в котлах-утилизаторах печей Ванюкова. До этого избыточный пар уходил в атмосферу. Паровая турбина будет дополнительно вырабатывать 53,5 млн кВтч электрической и 35 тыс. Гкал тепловой энергии в год.