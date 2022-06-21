Завтра в Екатеринбурге начнутся «Рязановские дни»
Общество
Фото: Марина Митрохина / ВК-сообщество «Усадьба Рязанова»
В четверг, 30-го июня, в Екатеринбурге стартует 3-дневный фестиваль «Рязановские дни». Все его мероприятия так или иначе связаны с усадьбами Рязанова.
На первый день фестиваля запланирована экскурсия «Рязановские усадьбы и Свято-Троицкий собор», которую подготовил Музей архитектуры и дизайна. Магистр искусствоведения Наталья Ваньчугова расскажет во время прогулки по городу и осмотра храма о том, как собор вписывается в общий города, об уникальной фресковой живописи, которой украшены его интерьеры. Начнётся экскурсия в 14:50 и продлится около 2 часов.
Продолжится фестиваль в выходные, и на эти дни готовится более насыщенная программа. Так, в субботу, 2-го июля в Доме Маклецкого откроется выставка «Будущее без прошлого» и пройдут две экскурсии. Одну поведёт по улицам Екатеринбурга Алексей
Шахов, специалист по стрит-арту. Участники второй смогут осмотреть большую усадьбу Рязановых и изнутри, и снаружи. В воскресенье помимо экскурсий пройдут лекции, мастер-классы и даже высадка растений участниками фестиваля во дворе усадьбы.
На первый день фестиваля запланирована экскурсия «Рязановские усадьбы и Свято-Троицкий собор», которую подготовил Музей архитектуры и дизайна. Магистр искусствоведения Наталья Ваньчугова расскажет во время прогулки по городу и осмотра храма о том, как собор вписывается в общий города, об уникальной фресковой живописи, которой украшены его интерьеры. Начнётся экскурсия в 14:50 и продлится около 2 часов.
Продолжится фестиваль в выходные, и на эти дни готовится более насыщенная программа. Так, в субботу, 2-го июля в Доме Маклецкого откроется выставка «Будущее без прошлого» и пройдут две экскурсии. Одну поведёт по улицам Екатеринбурга Алексей
Шахов, специалист по стрит-арту. Участники второй смогут осмотреть большую усадьбу Рязановых и изнутри, и снаружи. В воскресенье помимо экскурсий пройдут лекции, мастер-классы и даже высадка растений участниками фестиваля во дворе усадьбы.
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