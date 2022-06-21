Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в двух отделениях «Почты России» в Екатеринбурге произошел сбой в рабочей программе. Из-за этого клиенты не могут ни получить, ни отправить посылки и письма, сообщает E1.RU.Технический сбой произошел в отделениях «Почты России» на улице Бардина, 41 и на Мельковской, 2б. Как сообщили в пресс-службе компании, подрядчик устраняет причину сбоя. Клиентам почтовых отделений приносят извинения.