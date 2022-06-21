В двух отделениях «Почты России» в Екатеринбурге произошел сбой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в двух отделениях «Почты России» в Екатеринбурге произошел сбой в рабочей программе. Из-за этого клиенты не могут ни получить, ни отправить посылки и письма, сообщает E1.RU.
Технический сбой произошел в отделениях «Почты России» на улице Бардина, 41 и на Мельковской, 2б. Как сообщили в пресс-службе компании, подрядчик устраняет причину сбоя. Клиентам почтовых отделений приносят извинения.
Технический сбой произошел в отделениях «Почты России» на улице Бардина, 41 и на Мельковской, 2б. Как сообщили в пресс-службе компании, подрядчик устраняет причину сбоя. Клиентам почтовых отделений приносят извинения.
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