Автомобилиста в Екатеринбурге оштрафовали за отказ о снятии тонировки
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге оштрафовали 24-летнего водителя Opel Astra, который отказался выполнять требование автоинспекторов о снятии тонировки.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в мае этого года автоинспекторы уже привлекали к административной ответственности водителя Opel Astra за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. Тогда молодому человеку вынесли требование об устранении нарушения, однако он его не выполнил и продолжил ездить с тонированными стеклами.
Накануне нарушителя вновь остановили сотрудники ГИБДД. В этот раз они составили административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и передали материалы в суд. Суд признал водителя виновным и назначил ему два штрафа
Всего в Екатеринбурге с начала года к административной ответственности за нарушение тонировки привлекли более 12 тысяч водителей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в мае этого года автоинспекторы уже привлекали к административной ответственности водителя Opel Astra за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. Тогда молодому человеку вынесли требование об устранении нарушения, однако он его не выполнил и продолжил ездить с тонированными стеклами.
Накануне нарушителя вновь остановили сотрудники ГИБДД. В этот раз они составили административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и передали материалы в суд. Суд признал водителя виновным и назначил ему два штрафа
Всего в Екатеринбурге с начала года к административной ответственности за нарушение тонировки привлекли более 12 тысяч водителей.
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