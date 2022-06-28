Автомобилиста в Екатеринбурге оштрафовали за отказ о снятии тонировки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оштрафовали 24-летнего водителя Opel Astra, который отказался выполнять требование автоинспекторов о снятии тонировки.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в мае этого года автоинспекторы уже привлекали к административной ответственности водителя Opel Astra за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. Тогда молодому человеку вынесли требование об устранении нарушения, однако он его не выполнил и продолжил ездить с тонированными стеклами.Накануне нарушителя вновь остановили сотрудники ГИБДД. В этот раз они составили административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и передали материалы в суд. Суд признал водителя виновным и назначил ему два штрафаВсего в Екатеринбурге с начала года к административной ответственности за нарушение тонировки привлекли более 12 тысяч водителей.