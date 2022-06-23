В парке Маяковского в Екатеринбурге открывается летний кинотеатр

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге с 1 июля будет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом. Посетить кинотеатр можно до 31 июля.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе парка, программа кинотеатра под открытым небом «Кинолето УБРиР» состоит из фильмов для всей семьи и самой разной аудитории. Будут показаны как новые, так и проверенные временем картины. Также можно будет посмотреть мультфильмы и документальное кино.Старт проекта назначен на 1 июля на 19:45. Сначала гости сыграют в киноквиз, а в 20:30 начнется показ летнего фильма-настроения «Питер ФМ».Показы фильмов будут идти каждый день. В 16:00 можно посмотреть мультфильм, а в 18:30 и 20:30 будут идти два киносеанса. Программа на неделю публикуется на сайте и в соцсетях ЦПКиО имени Маяковского.