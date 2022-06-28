В частных детсадах Свердловской области появятся бюджетные места

– Родительская плата за посещение ребенком частного детского сада будет равна стоимости посещения муниципального детского сада. Родители, которые находятся в муниципальной очереди для направления в ясельную группу на 2023-2024, могут выбрать как муниципальный, так один из этих частных садов, – отметила начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В этом году в Свердловской области направят 16 миллионов рублей на создание в частных детских садах дополнительных ясельных групп. В пяти детсадах появятся бюджетные места.Как сообщили в департаменте информполитики региона, средства на эти цели направят из регионального и федерального бюджетов. До конца года планируется открыть 120 новых мест для детей от трех лет, куда будут распределены ребята из муниципальной очереди.Места на бюджетной основе создадут в пяти детсадах, среди них – Центр развития «Дошколенок», сеть частных детских садов «Леопольд», Ясли-сад «Звездочка», детский сад «Мой дошколенок» из Екатеринбурга и детский сад «Супер-Почемучки» из Нижнего Тагила.