Хакеров из Екатеринбурга обвинили в DDoS-атаке на сайт «Роскосмоса»

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Сайт «Роскосмоса» после публикации спутниковых снимков «центров принятий решений» НАТО подвергли DDoS-атаке. Как сообщает пресс-секретарь «Роскосмоса» Дмитрия Струговеца, атака ведется из Екатеринбурга.«После публикации Роскосмосом космических снимков "центров принятия решений" сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз из родного Екатеринбурга», – написал Струговец в своем телеграм-канале «Закрытый космос».Напомним, что «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки «центров принятия решений» НАТО, сделанные спутником «Ресурс-П» из космоса. Также были опубликованы координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, Министерства обороны Великобритании в Лондоне, здания Рейхстага в Берлине и Елисейского дворца в Париже.