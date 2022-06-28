В Свердловской области зафиксировали 103 новых случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус выявили еще у 103 человек. Общее число случаев COVID-19 – 447 565.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 87 человек. Всего вылечились 435 269 свердловчан.За последние сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.