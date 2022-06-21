Новые автобусные маршруты могут связать Большой Исток и Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург и Сысертский городской округ могут связать три новых автобусных маршрута. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Глава региона с главой Сысерти Дмитрием Нисковских обсудили запуск новых маршрутов до Екатеринбурга. Они будут удобны как для студентов, которым станет проще добираться до вузов, так и другим жителям.Запланированы три автобусных маршрута:1) Большой Исток — «Сима-Ленд» — Екатеринбург,2) Сысерть — Бородулино — Патруши — Большой Исток — «Сима-Ленд» — Екатеринбург,3) Кольцевой маршрут: Большой Исток — «Сима-Ленд» — Химмаш – Арамиль – Большой Исток.По последнему маршруту можно будет доехать до особой экономической зоны «Титановая долина» в Арамиле и до Большого Истока. Однако даты запуска маршрутов не уточняются.