В Верхней Пышме выпускники целевой подготовки получили дипломы и приглашения на работу



Фото: пресс-служба УГМК

– Я рад приветствовать вас сегодня не просто как выпускников, но и как работников Уральской горно-металлургической компании. Очень важно, когда получивший диплом выпускник готов сразу приступать к работе. Программа подготовки квалифицированных кадров для наших предприятий действует с 2012 года, и мы ее будем только расширять. Из 50 нынешних выпускников каждый третий – отличник. Этих высоких результатов удалось достичь благодаря личному упорному труду, помощи преподавателей и наставников с предприятий, для которых вы учились. Мы заинтересованы, чтобы эта работа продолжалась, чтобы количество квалифицированных специалистов росло, – обратился к молодым специалистам директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Выпускники целевой подготовки Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность» и Уральского государственного колледжа имени Ползунова получили в Верхней Пышме дипломы и приглашения на работу. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании и приглашения на работу вручили 49 выпускникам целевой подготовки от семи предприятий УГМК. Из них 15 выпускников получили дипломы с отличием.Обучение студентов-целевиков ведется на базе образовательных учебных заведений, в которых проходит серьезная модернизация материально-технической базы, создаются все необходимые условия для качественной подготовки специалистов под запрос бизнеса.Для преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях УГМК организуют стажировки. В программы стажировки входят знакомство с новыми производствами и оборудованием, системами менеджмента и перспективами развития компании.Студенты, которые учатся на «отлично» и «хорошо», во время обучения получают дополнительную стипендию от предприятия – до трех тысяч рублей в месяц. Тем, кто имеет достижения в образовательной, научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и производственной деятельностях, выплачивают дополнительную стипендию имени Александра Козицына в размере 10 тысяч рублей в месяц.Во время обучения студенты техникума и колледжа проходят учебную практику по автоматизации, энергетике, гидравлике-пневматике на учебных стендах Технического университета УГМК. Производственная и преддипломная практики у них проходят в действующих цехах предприятий. Так, выпускники уже знакомы со своими будущими рабочими местами, руководителями и коллективами. Это позволяет сократить время адаптации молодых специалистов и положительно сказывается на производительности труда.Вся эта работа организована в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией Верхнепышминским механико-технологическом техникумом «Юность» и Уральским государственным колледже имени Ползунова.