В Музее истории Екатеринбурга запоют магические чаши
Общество
Фото: ВК-группа это-окрестра «Alpha & Co» / vk.com/alpha_co
Ровно через неделю, 5-го июля, в Музее истории Екатеринбурга пройдет не самое привычное для этого заведения мероприятие — музыкально-мистическое. Здесь выступят музыканты этно-оркестра «Alpha & Co».
Этно-оркестр «Alpha & Co», основанный Владимиров Владимировым, — это коллектив, играющий в жанре «world music» (то есть, мелодии народов мира). Соответственно, играют музыканты на инструментах, которые уральским уху и глазу кажутся совсем экзотическими. Так, в начале следующей недели в Музее истории Екатеринбурга будут звучать тибетские «поющие» чаши, духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии диджериду и ударный западноафриканский инструмент джембе. В музыкальном сейшне примут участие джазмен Виталий Владимиров и другие музыканты Екатеринбурга.
Начало этно-концерта — в 7 часов вечера.
Этно-оркестр «Alpha & Co», основанный Владимиров Владимировым, — это коллектив, играющий в жанре «world music» (то есть, мелодии народов мира). Соответственно, играют музыканты на инструментах, которые уральским уху и глазу кажутся совсем экзотическими. Так, в начале следующей недели в Музее истории Екатеринбурга будут звучать тибетские «поющие» чаши, духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии диджериду и ударный западноафриканский инструмент джембе. В музыкальном сейшне примут участие джазмен Виталий Владимиров и другие музыканты Екатеринбурга.
Начало этно-концерта — в 7 часов вечера.
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