В Музее истории Екатеринбурга запоют магические чаши

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ровно через неделю, 5-го июля, в Музее истории Екатеринбурга пройдет не самое привычное для этого заведения мероприятие — музыкально-мистическое. Здесь выступят музыканты этно-оркестра «Alpha & Co».Этно-оркестр «Alpha & Co», основанный Владимиров Владимировым, — это коллектив, играющий в жанре «world music» (то есть, мелодии народов мира). Соответственно, играют музыканты на инструментах, которые уральским уху и глазу кажутся совсем экзотическими. Так, в начале следующей недели в Музее истории Екатеринбурга будут звучать тибетские «поющие» чаши, духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии диджериду и ударный западноафриканский инструмент джембе. В музыкальном сейшне примут участие джазмен Виталий Владимиров и другие музыканты Екатеринбурга.Начало этно-концерта — в 7 часов вечера.