Бар «AIR» в Екатеринбурге столкнулся с нетерпимостью сограждан… к расизму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На администрацию лаунж-бара «AIR», расположенного в Екатеринбурге, сыплются угрозы и обещания расправ. «Доброжелатели» соревнуются в крутизне оскорблений в адрес сотрудников заведения.Причина такой «народной любви» — скандал, разразившийся в минувшие выходные. Ночью с субботы на воскресение в «AIR» попытались зайти две девушки, приехавшие в Екатеринбург из республики Тыва. Но охраннику не понравился «экзотическая» внешность красавиц, и он дал им от ворот поворот. При этом откровенно и недвусмысленно объяснил, почему не пропускает девушек в бар: «Расизм». Такой же отказ получили два молодых парня из Африки, которые пытались пройти в заведение одновременно с девушками.Одна из молодых тувинок тут же записала и выложила в интернет ролик, в котором излагает суть произошедшего и делится своими негативными эмоциями по этому поводу. Видео быстро разошлось по соцсетям. Негативные эмоции по отношению к екатеринбургскому бару стали испытывать уже тысячи людей. И некоторые решили не копить негатив в себе, а выплеснуть его на «расистов» — на сотрудников и владельцев бара.При этом, администрация «ЭЙРа» попыталась спешно погасить скандал. Девушкам принесли извинения, а с охранниками расторгли контракт. Но по инерции волна негодования продолжает накатывать на увеселительное заведение, которому теперь не до веселья.Конечно, угрожать и материть на чём свет стоит незнакомых людей, не красиво. Но, если подумать, во всей этой некрасивой истории можно обнаружить положительный момент: в обществе проявилась нулевая (если не сказать «отрицательная») терпимость к расизму.