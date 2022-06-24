Видеоклип уральской рок-группы получил призы международного фестиваля
Общество
Стоп-кадр из видеоклипа «Мы станем лучше» группы «Сансара»
Видеоклип «Мы станем лучше» уральской рок-группы «Сансара» удостоен наград Международного фестиваля творчества «Каннские львы». Один приз музыкальный ролик получил в категории «Film», второй — в номинации «Craft film». В первом случае отмечена операторская работа, «кинематографичные» качества ролика. Вторым призом отмечают экранный артистизм.
Видеоклип «Мы станем лучше» длится 6 с половиной минут. В нём два молодых человека, находясь в разных квартирах и даже в разных городах взаимодействуют друг с другом на расстоянии. Режиссёр высокохудожественного ролика — Анджей Гавриш. Исполнители ролей — танцовщики Никита Орлов и Максим Авдеев. Ранее видеоклип уже получал престижную награду — Гран-при фестиваля видеопродакшена Big Picture. Посмотреть его можно (но не гомофобам!) в канале группы «Сансара» на YouTube.
Международный фестиваль «Каннские львы» проводится во Франции, в городе Канны. Самый первый фестиваль проходил ещё в 40-ые годы прошлого века. После больших перерывов он стал ежегодным ближе к 90-м годам. В конкурсной программе «Каннских львов» участвуют рекламные ролики и музыкальные видеоклипы (которые изначально выполняли функцию рекламы новых музыкальных альбомов).
Видеоклип «Мы станем лучше» длится 6 с половиной минут. В нём два молодых человека, находясь в разных квартирах и даже в разных городах взаимодействуют друг с другом на расстоянии. Режиссёр высокохудожественного ролика — Анджей Гавриш. Исполнители ролей — танцовщики Никита Орлов и Максим Авдеев. Ранее видеоклип уже получал престижную награду — Гран-при фестиваля видеопродакшена Big Picture. Посмотреть его можно (но не гомофобам!) в канале группы «Сансара» на YouTube.
Международный фестиваль «Каннские львы» проводится во Франции, в городе Канны. Самый первый фестиваль проходил ещё в 40-ые годы прошлого века. После больших перерывов он стал ежегодным ближе к 90-м годам. В конкурсной программе «Каннских львов» участвуют рекламные ролики и музыкальные видеоклипы (которые изначально выполняли функцию рекламы новых музыкальных альбомов).
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