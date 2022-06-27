На площади Нижнего Тагила сконструировали зелёных медведей
Общество
Стоп-кадр видео со ВК-страницы мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева
Зелёные медведи появились на площади Танкостроителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Взрослые медведи и медвежата сооружены из металлоконструкций и искусственного газона, — пишет информационное агентство «Уральский меридиан».
Появившиеся на нижнетагильской площади медведи — это топиарные фигуры, которые выполняют одну единственную функцию: ими украшают улицы. В отличие от фигурной стрижки кустарников и деревьев, подобные объекты не требуют особого ухода и устанавливаются за считанные минуты. В данном случае установкой фигур занимались по личной инициативе две коммерческие компании — торговое предприятие «Уральский дом» и ООО «УБТ-Сервис», которая занимается ремонтом и благоустройством дорог.
Ещё раньше «зелёные медведи» были установлены в других точках Нижнего Тагила — на улице Строителей и на проспекте Мира.
Появившиеся на нижнетагильской площади медведи — это топиарные фигуры, которые выполняют одну единственную функцию: ими украшают улицы. В отличие от фигурной стрижки кустарников и деревьев, подобные объекты не требуют особого ухода и устанавливаются за считанные минуты. В данном случае установкой фигур занимались по личной инициативе две коммерческие компании — торговое предприятие «Уральский дом» и ООО «УБТ-Сервис», которая занимается ремонтом и благоустройством дорог.
Ещё раньше «зелёные медведи» были установлены в других точках Нижнего Тагила — на улице Строителей и на проспекте Мира.
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