На площади Нижнего Тагила сконструировали зелёных медведей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Зелёные медведи появились на площади Танкостроителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Взрослые медведи и медвежата сооружены из металлоконструкций и искусственного газона, — пишет информационное агентство «Уральский меридиан».Появившиеся на нижнетагильской площади медведи — это топиарные фигуры, которые выполняют одну единственную функцию: ими украшают улицы. В отличие от фигурной стрижки кустарников и деревьев, подобные объекты не требуют особого ухода и устанавливаются за считанные минуты. В данном случае установкой фигур занимались по личной инициативе две коммерческие компании — торговое предприятие «Уральский дом» и ООО «УБТ-Сервис», которая занимается ремонтом и благоустройством дорог.Ещё раньше «зелёные медведи» были установлены в других точках Нижнего Тагила — на улице Строителей и на проспекте Мира.